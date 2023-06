Pai compra moto furtada e filha acaba presa por receptação

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma moto furtada há 17 anos. O caso ocorreu em Juazeiro, no norte da Bahia, na manhã da última sexta-feira (23).



Equipe da PRF realizava fiscalização ao longo da BR 407 e abordou uma motocicleta de cor vermelha. Na condução do veículo estava uma mulher de 32 anos.



Foi feita uma vistoria na moto e constatada que o veículo possuía ocorrência de furto, registrada em abril/2006, em Brasília (DF).



A mulher informou a equipe que a moto foi comprada pelo pai dela há alguns anos na ‘feira do rolo’. Disse também que desconhecia qualquer tipo de irregularidade. Ela foi encaminhada para a Polícia Judiciária, pelo crime de receptação.