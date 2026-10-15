SEQUESTRO

Pai de bebê sequestrado na Bahia diz que filho seria usado em ritual de ‘magia negra’ e não reconheceu a mãe

Noah, de apenas 11 meses, foi encontrado com ferimentos nas pernas e sinais de possível dopagem, segundo o pai

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:44

Pai de bebê sequestrado na Bahia diz que filho seria usado em ritual de ‘magia negra’ e não reconheceu a mãe Crédito: Reprodução

O pai do pequeno Noah, bebê de 11 meses que foi sequestrado por homens armados na Bahia e localizado na quarta-feira (14), em uma barraca de praia no sul do estado, disse que o filho teria sido levado para participar de um ritual de “magia negra”. “Onde meu filho estava tinha espada-de-são-jorge. Prepararam um ninho onde ele estava deitado. A perna dele estava ferida por causa de espinhos”, contou Wellington Silva, em entrevista à TV Bahia na manhã desta quinta-feira (15).

O homem também contou que os criminosos pintaram o cabelo do bebê de preto e que há suspeita de que a criança tenha sido dopada. “Ele deve ter ingerido alguma medicação, estava muito dopado, escorrendo baba pela boca, não estava reconhecendo a mãe”, detalhou.

Veículo utilizado na fuga foi flagrado por câmeras de segurança. 1 de 5

Noah segue internado em uma unidade hospitalar, sob acompanhamento médico, com previsão de alta para esta quinta-feira (15). A expectativa é que a medicação para desintoxicação faça efeito e que a memória da criança volte gradualmente. Exames devem apontar quais substâncias o menino ingeriu.

Suspeitos foram presos

Dois suspeitos de envolvimento no sequestro de Noah foram presos na noite de quarta-feira (14), na BA-130, no município de Ibicuí, no médio-sudoeste baiano. Os homens estavam em um veículo Kia Sportage, com características semelhantes às do automóvel supostamente utilizado no crime.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, com cinco munições intactas, além de fraldas, leite em pó, lenços umedecidos, mamadeira, chupeta e outros itens infantis.

Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatada uma divergência entre a placa e a numeração do chassi do veículo. O automóvel também possuía restrição judicial de circulação.

Os suspeitos, o carro e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Itapetinga, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação foi realizada por meio de uma operação integrada da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Itabuna, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.