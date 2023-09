Pai de santo suspeito de atentado a terreiro de candomblé no sudoeste da Bahia é preso

Um pai de santo foi preso na segunda-feira (11) suspeito de envolvimento em um atentado com arma de fogo ocorrido em outro terreiro de candomblé em Brumado, no sudoeste do estado.



O homem, que não teve nome divulgado, foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição e crime ambiental, durante um cumprimento de mandado de busca no terreiro que ele lidera. No local foram apreendidos munições calibre 38 e animais silvestres.



Segundo a Polícia Civil, a investigação sobre o ataque ao terreiro segue em curso na delegacia de Brumado. Não foram dados mais detalhes sobre o caso e qual seria o envolvimento do pai de santo no crime, nem o que pode ter motivado a ação.