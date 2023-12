Pai e filha são sequestrados na Paralela e resgatados após troca de tiros entre policiais e bandidos

Um homem de 61 anos e a filha de 27 anos foram sequestrados nas imediações do Shopping Paralela, na tarde da última quinta-feira (7) e resgatados tempo depois após perseguição policial e troca de tiros entre polícia e bandidos. Segundo informações da polícia, uma equipe da 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Cajazeiras) recebeu um alerta geral do Centro de Comunicação Integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre um sequestro em andamento iniciado na Avenida Luís Viana Filho e a suspeita era que o destino dos bandidos seria a região de Cajazeiras.

Após o comunicado, uma equipe da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 22º BPM se deslocou em direção a provável rota de fuga do veículo suspeito, conseguindo localização o carro nas imediações da quadra C, Cajazeiras 8. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos comaçaram a disparar contra os pociaiue revidaram. De acordo com a polícia, os criminosos adentraram uma área de mata e conseguiram fugir após o primeiro confronto.

No entanto, havia outra equipe da unidade realizando cerco pelo outro lado do matagal. Os bandidos acabaram se deparando com os policiais quando saíram da área de mata, havendo um segundo confronto. Durante a nova troca de tiros, um dos criminosos foi alvejado e socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, onde foi atendido pela equipe de plantão que atestou o óbito. Os outros dois comparsas conseguiram fugir.