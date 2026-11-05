TRAGÉDIA

Pai e filho morrem após carro partir ao meio em acidente no oeste da Bahia

Caso ocorreu em Bom Jesus da Lapa

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:46

Carro parte ao meio em acidente Crédito: Reprodução/Portal Weverson Pereira

Pai e filho morreram após o carro em que estavam bater contra uma árvore em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, na última quarta-feira (4). Com o impacto, o veículo partiu ao meio.

As vítimas foram identificadas como Mário Rodrigues da Silva, de 77 anos, e Eduardo Ferreira da Silva, de 36. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na BA-160, nas proximidades do Quilombo Rio das Rãs.

Bombeiros militares do 20º Batalhão de Bombeiros Militar (20º BBM), com sede em Bom Jesus da Lapa, foram acionados para retirar os corpos das duas vítimas, que ficaram presos às ferragens.

Na operação, a equipe utilizou equipamentos hidráulicos de desencarceramento, ferramentas específicas para cortar e expandir estruturas metálicas do veículo.

"A técnica permite acessar as vítimas com maior controle e precisão, reduzindo o risco de danos adicionais durante a retirada dos corpos", diz trecho da nota.

Após o resgate, os corpos foram entregues ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos periciais e demais providências legais.