Pai e filho são mortos em ataque a família após passeio de jet ski em Barra do Jacuípe

Wellington e Luis são pai e filho, de acordo com a Polícia Civil. Segundo informações preliminares, Marcus Vinícius era primo de uma das vítimas. Não há identificação das duas pessoas feridas no atentado, que foram resgatadas para unidades de saúde da região de Camaçari.

Crime acontece após operação com 7 mortos em Camaçari

O ataque aos banhistas em Barra do Jacuípe aconteceu poucas horas depois que sete suspeitos de envolvimento com o tráfico foram mortos em confronto com a Polícia Militar , na noite desta sexta-feira (28), em Camaçari.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), a polícia recebeu uma informação preliminar de que o grupo estava se preparando para atacar uma facção rival.

Equipes do Bope, da Cipe Polo Industrial, Rondesp RMS e do Tático Ostensivo Rodoviário tinham reforçado ações de policiamento na localidade de Jauá, depois de receber denúncias de que um "bonde" partiria para atacar rivais de outra facção tanto na RMS quanto em Salvador.

Durante as rondas, os militares encontraram um grupo com cerca de 15 suspeitos. Ainda segundo a SSP, quando os policiais se aproximaram, os homens atiraram e correram para uma região de mata. Após um confronto entre os dois lados, as equipes socorreram sete integrantes do grupo, levando-os ao Hospital Menandro de Faria. O restante do grupo fugiu.