LUTO

Pai viaja mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina

Criança estava no ônibus que tombou na BA-122, na Bahia; mãe também estava no veículo, mas sobreviveu

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:58

Pai viaja mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução / TV Bahia

O serralheiro Jucinei Moraes viajou mais de 1 mil quilômetros até a Bahia depois de saber que o ônibus onde estavam a esposa e a filha de 2 anos havia sofrido um acidente na Chapada Diamantina. Ao chegar ao estado, ele descobriu que a menina, Helena Lima de Moraes, estava entre as sete pessoas que morreram no tombamento. Foi o próprio pai quem precisou contar à mãe da criança, Graciele, de 23 anos, sobre a morte da filha.

A menina e a mãe viajavam no ônibus da empresa Real Maia, que saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Palmas, no Tocantins. Helena voltava da casa dos avós, em Pernambuco, acompanhada da mãe, quando o veículo saiu da pista e tombou na noite de sexta-feira (25), na BA-122, na zona rural de Iraquara, na Chapada Diamantina.

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina 1 de 6

“Eu estou triste demais. Peço muita força para Deus”, lamentou Jucinei, em entrevista à TV Bahia. Em outro momento, ao falar sobre a companheira, que também estava no ônibus, ele afirmou: “Eu não sei nem como vou dar essa notícia [da morte da filha] para ela”.

O pai contou que soube do acidente por telefone e decidiu viajar para a Bahia para encontrar a companheira e a filha. No entanto, ao chegar ao estado, recebeu a confirmação de que Helena não havia sobrevivido. A mãe da criança também só soube da morte da filha no domingo (27).

Acidente deixou sete mortos

O ônibus transportava 22 pessoas quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. Treze passageiros ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde da região. Sete morreram.

As sete vítimas fatais foram identificadas pela Polícia Civil como Lucas José Jesus Santana, de 31 anos; Helena Lima de Moraes, de 2 anos; Matheus de Almeida Ribeiro Barros Cerqueira, de 27 anos; Taynara de Lima Amaral, de 25 anos; Ernesto Silva Mota, de 65 anos; Marcos Donizete Tavares de Melo, de 62 anos; e Carlos Tubbi, de 72 anos.

Entre os mortos está Lucas José Jesus Santana, que era soldado da Polícia Militar.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde, entre elas o Hospital Regional da Chapada, na região de Seabra. Cinco pessoas permanecem internadas. Uma delas está em estado grave e aguarda transferência, enquanto as demais se recuperam.

Os dois motoristas que estavam no ônibus sobreviveram ao acidente.

Segundo informações preliminares levantadas no local, o motorista teria perdido o controle da direção, provocando a saída da pista e o tombamento do veículo. As circunstâncias e as causas do acidente ainda serão investigadas.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Seabra registrou a ocorrência. A Polícia Civil informou que foram expedidas as guias para remoção dos corpos e realização das perícias.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuou na identificação das vítimas. Os laudos periciais deverão auxiliar na investigação das causas do acidente.