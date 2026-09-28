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Pai viaja mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina

Criança estava no ônibus que tombou na BA-122, na Bahia; mãe também estava no veículo, mas sobreviveu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:58

Pai viaja mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina
Pai viaja mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução / TV Bahia

O serralheiro Jucinei Moraes viajou mais de 1 mil quilômetros até a Bahia depois de saber que o ônibus onde estavam a esposa e a filha de 2 anos havia sofrido um acidente na Chapada Diamantina. Ao chegar ao estado, ele descobriu que a menina, Helena Lima de Moraes, estava entre as sete pessoas que morreram no tombamento. Foi o próprio pai quem precisou contar à mãe da criança, Graciele, de 23 anos, sobre a morte da filha.

A menina e a mãe viajavam no ônibus da empresa Real Maia, que saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Palmas, no Tocantins. Helena voltava da casa dos avós, em Pernambuco, acompanhada da mãe, quando o veículo saiu da pista e tombou na noite de sexta-feira (25), na BA-122, na zona rural de Iraquara, na Chapada Diamantina.

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina

Ônibus que tombou na BA-122 por Reprodução
Ao todo, sete pessoas morreram por Reprodução
Motorista perdeu controle do veículo por Reprodução
Corpo de Bombeiros ajudou no resgate por Reprodução
Criança estava no ônibus que tombou na BA-122, na Bahia por Reprodução
Pai viajou mais de 1000 km e descobre que filha de 2 anos morreu em acidente na Chapada Diamantina por Reprodução / TV Bahia
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Ônibus que tombou na BA-122 por Reprodução

“Eu estou triste demais. Peço muita força para Deus”, lamentou Jucinei, em entrevista à TV Bahia. Em outro momento, ao falar sobre a companheira, que também estava no ônibus, ele afirmou: “Eu não sei nem como vou dar essa notícia [da morte da filha] para ela”.

O pai contou que soube do acidente por telefone e decidiu viajar para a Bahia para encontrar a companheira e a filha. No entanto, ao chegar ao estado, recebeu a confirmação de que Helena não havia sobrevivido. A mãe da criança também só soube da morte da filha no domingo (27).

Acidente deixou sete mortos

O ônibus transportava 22 pessoas quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. Treze passageiros ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde da região. Sete morreram. 

As sete vítimas fatais foram identificadas pela Polícia Civil como Lucas José Jesus Santana, de 31 anos; Helena Lima de Moraes, de 2 anos; Matheus de Almeida Ribeiro Barros Cerqueira, de 27 anos; Taynara de Lima Amaral, de 25 anos; Ernesto Silva Mota, de 65 anos; Marcos Donizete Tavares de Melo, de 62 anos; e Carlos Tubbi, de 72 anos.

Entre os mortos está Lucas José Jesus Santana, que era soldado da Polícia Militar.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde, entre elas o Hospital Regional da Chapada, na região de Seabra. Cinco pessoas permanecem internadas. Uma delas está em estado grave e aguarda transferência, enquanto as demais se recuperam.

Os dois motoristas que estavam no ônibus sobreviveram ao acidente.

Segundo informações preliminares levantadas no local, o motorista teria perdido o controle da direção, provocando a saída da pista e o tombamento do veículo. As circunstâncias e as causas do acidente ainda serão investigadas.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Seabra registrou a ocorrência. A Polícia Civil informou que foram expedidas as guias para remoção dos corpos e realização das perícias.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuou na identificação das vítimas. Os laudos periciais deverão auxiliar na investigação das causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar participou do resgate dos passageiros e dos motoristas. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

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Ônibus

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