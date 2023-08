Pais aproveitam o domingo para curtir o último dia da Flipelô

Último dia de Flipelô. Crédito: Priscila Natividade

No último dia da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, muitos pais aproveitaram o domingo (13) para curtir a programação da feira e passear pelo Centro Histórico. A banda aGentes do Metrô foi uma das atrações que movimentaram o palco da Praça Quincas Berro D'Água, que recebeu a banda Ilê Ayê. Junto com o 'mais belo dos belos', os 10 músicos - todos agentes de atendimento da CCR Metrô Bahia - trouxeram um repertório cheio de sucessos da música baiana, além de relembrar o melhor do Carnaval.

Um dos papais que acompanharam a apresentação foi o internacionalista carioca Alabê Nunjara, que trouxe a pequena Adenikê, de 3 anos, para curtir a Flipelô e ver o Ilê. "Vim do Rio de Janeiro para passar o dia dos pais aqui em Salvador com ela. Já almoçamos e vamos ficar o dia todo acompanhando tudo que ainda está acontecendo na feira. É muito legal ter coisas assim. Tem muito da nossa identidade, muito livro, muita arte. É importante fortalecer e dinamizar o centro da cidade.

Ele diz que o significado de ser pai é transmitir esse legado. "O nome da minha filha é de origem africana, assim como o meu, e significa 'aquela que consegue carregar a coroa com o coração'. O meu nome também tem origem africana e esse é um legado que eu vou transferindo para ela. Tem o Ilê aqui hoje e ela pode ter esse contato, valorizar isso também".

A verdade é que nem a chuva que caiu conseguiu atrapalhar o passeio do casal de aposentados Evilardo Castro e Apolônia Francisca. "Tenho um filho só, é coisa boa ser pai, ter uma vida para cuidar. Mas hoje o passeio foi com ela, minha esposa. A gente é raiz, veio ver o Ilê. Já tinha ouvido falar da banda do metrô, mas não conhecia. Gostei bastante. Vamos ver o show aqui e depois continuar rodando o Pelourinho e é daqui para casa. O Pelourinho é o lugar mais artístico de Salvador. Sempre tem coisa para aproveitar", garante.

As irmãs e professoras Eugenia e Lilian Barbosa, também aproveitaram a folga do domingo para curtir o último dia de programação da Flipelô. "Como nós não temos mais nosso pai em vida e ficamos mais liberadas hoje da rotina, viemos passear. Estamos sempre marcando presença na Flipelô. A feira atrai, é muito boa, bonita, alegre. A cara de Salvador".

