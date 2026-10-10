REVOLTA

Pais se revoltam após colégio suspender alunos denunciados por suposta lista de meninas 'estupráveis' na Bahia

Cinco estudantes foram afastados das atividades escolares enquanto o caso é investigado; nas redes sociais, responsáveis cobram expulsão e questionam segurança na instituição

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:40

Alunos do colégio Anísio Teixeira fizeram uma manifestação e se revoltaram com o caso Crédito: Reprodução

A decisão do Colégio Anísio Teixeira, em Feira de Santana, de suspender cinco alunos envolvidos em uma denúncia de violência contra meninas provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Os adolescentes são investigados após relatos de que estudantes teriam elaborado uma lista com nomes de colegas consideradas "estupráveis" e utilizado fantasias inspiradas em homens envolvidos em crimes de estupro e feminicídio durante um trote escolar.

A instituição confirmou a suspensão dos cinco estudantes em uma nota de esclarecimento divulgada após a repercussão do caso, e disse que a medida foi adotada enquanto os fatos são apurados internamente. A decisão, porém, não foi bem recebida por parte dos pais e internautas que acompanharam a denúncia.

Colégio Anísio Teixeira divulga nota sobre caso de estudantes que fizeram lista de alunas 'estupráveis' na escola 1 de 3

Nos comentários da publicação, houve cobranças por punições mais severas, incluindo a expulsão dos envolvidos. "Suspensão??? O correto é EXPULSÃO", escreveu uma pessoa.

Outra questionou se a medida seria suficiente para garantir a segurança dos demais estudantes. "Qual pai, mãe, se sente seguro deixando sua filha ou seu filho em um lugar onde os alunos fazem apologia a crimes horríveis contra a mulher e são apenas suspensos?", comentou.

"Só suspensão não basta, tem que ser na Justiça", afirmou outro perfil. Uma quarta pessoa comparou a punição àquelas aplicadas por infrações escolares menos graves: "Suspensão eu tomo por xingar na escola, tem que ser é expulsão".

Também houve quem defendesse cautela antes de uma decisão definitiva. Uma mulher que afirmou conhecer o trabalho da instituição destacou que os envolvidos são adolescentes e que seria necessário esclarecer o ocorrido antes da aplicação de outras medidas. "Estamos tratando de adolescentes e somente os envolvidos sabem o que realmente fizeram, vejo e ouço muita notícia fake e sem entendimento do caso", escreveu.

Outro comentário chamou atenção para a necessidade de discutir o problema dentro da comunidade escolar. "Lembrando que tão urgente e importante quanto as medidas a serem aplicadas é a discussão contínua sobre machismo, violência contra a mulher, e o movimento redpill dentro da escola", afirmou um internauta.

Na nota, o Colégio Anísio Teixeira informou que tomou conhecimento dos fatos na quinta-feira (8) e iniciou procedimentos de apuração, incluindo a escuta dos envolvidos e acompanhamento jurídico.

"A instituição manifesta seu veemente repúdio ao episódio e informa que, como medida imediata, os cinco alunos envolvidos foram suspensos das atividades escolares enquanto os fatos são apurados", declarou.

A direção acrescentou que os responsáveis legais pelos adolescentes estão sendo ouvidos e que as vítimas receberão acolhimento psicológico e o suporte necessário. A escola também anunciou ações educativas voltadas à conscientização, ao respeito e à prevenção da violência no ambiente escolar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Feira de Santana. O colégio afirmou que está colaborando com as autoridades policiais para esclarecer os fatos.

A denúncia ganhou repercussão na quinta-feira (8), depois que um estudante relatou nas redes sociais que colegas teriam criado uma lista com nomes de meninas da escola consideradas "estupráveis". Segundo a publicação, o papel teria sido afixado na parede de uma sala de aula e posteriormente retirado por representantes da instituição.

O relato também apontou que cinco adolescentes teriam participado de um trote usando fantasias associadas a homens envolvidos em casos de violência contra mulheres, entre eles o ex-jogador Daniel Alves, o goleiro Bruno e Lázaro Barbosa.