Palestra em Salvador incentiva criação de camarão marinho no sertão baiano

Alternativa econômica para garantir renda, é o tema da palestra criação de camarão marinho no sertão baiano. O evento acontece nesta sexta-feira (4), às 10h, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, situado no Bairro do Comércio, em Salvador.



O evento terá como palestrante, o Dr. Fábrio Rosa Sussel, para falar sobre viabilidade técnica, vantagens, desvantagens e oportunidades relacionadas ao setor produtivo. O encontro também abarca assuntos como recurso hídrico e terras disponíveis, apropriadas e inexploradas, licença ambiental, construção dos viveiros escavados, clima, período de luz solar, entre outros temas pertinentes à carcinicultura.