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Bruno Wendel
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:38
A Indústria de Panificação Dulce Natura, das Obras Sociais Irmã Dulce, pretende produzir 820 mil Panetones Santa Dulce para o Natal de 2026. A meta representa um aumento de 30 mil unidades em relação ao ano passado. Para dar conta da demanda, a fábrica contratou 60 profissionais temporários, elevando sua equipe para 150 colaboradores. Também foram lançados dois novos sabores em latas colecionáveis: cappuccino com gotas de chocolate e recheio de café moca; e chocolate com cranberry e nozes.
Panetones de Irmã Dulce terão produção recorde de 820 mil unidades em 2026
Além das novidades, os panetones continuam disponíveis nas versões tradicionais de frutas, frutas zero açúcar e chocolate, em embalagens de caixa. A indústria também produz pães, broas, brownies, cookies e biscoitos. Segundo o gerente da Dulce Natura, Daniel Reis, a produção começa cada vez mais cedo para acompanhar o crescimento da procura. Parte dos trabalhadores temporários poderá ser efetivada após as festas de fim de ano.
Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, que realizam mais de 4,5 milhões de atendimentos ambulatoriais gratuitos por ano na Bahia. Os panetones estão à venda em supermercados de Salvador, Região Metropolitana e cidades do interior da Bahia e Sergipe, além das lojas próprias da Dulce Natura. Também podem ser adquiridos pelo site e aplicativo da Magalu, com entrega para todo o Brasil, ou pela central de televendas: (71) 3616-1271 e (71) 99990-8915 (WhatsApp).