NATAL SOLIDÁRIO

Panetones de Irmã Dulce terão produção recorde de 820 mil unidades em 2026

Fábrica amplia equipe com 60 contratações temporárias e lança dois sabores em latas colecionáveis; renda das vendas é destinada às Obras Sociais Irmã Dulce

Bruno Wendel

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:38

Panetones de Irmã Dulce terão produção recorde de 820 mil unidades em 2026 Crédito: Divulgação

A Indústria de Panificação Dulce Natura, das Obras Sociais Irmã Dulce, pretende produzir 820 mil Panetones Santa Dulce para o Natal de 2026. A meta representa um aumento de 30 mil unidades em relação ao ano passado. Para dar conta da demanda, a fábrica contratou 60 profissionais temporários, elevando sua equipe para 150 colaboradores. Também foram lançados dois novos sabores em latas colecionáveis: cappuccino com gotas de chocolate e recheio de café moca; e chocolate com cranberry e nozes.

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Além das novidades, os panetones continuam disponíveis nas versões tradicionais de frutas, frutas zero açúcar e chocolate, em embalagens de caixa. A indústria também produz pães, broas, brownies, cookies e biscoitos. Segundo o gerente da Dulce Natura, Daniel Reis, a produção começa cada vez mais cedo para acompanhar o crescimento da procura. Parte dos trabalhadores temporários poderá ser efetivada após as festas de fim de ano.