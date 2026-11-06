Papai Noel dos Correios: campanha começa na Bahia com cartinhas disponíveis para adoção

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Esther Morais
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:20
A campanha Papai Noel dos Correios 2026 já tem data para começar na Bahia. O lançamento estadual da 37ª edição será realizado na próxima terça-feira (10), às 11h, na Praça Central do Shopping Bela Vista, em Salvador. A iniciativa permite que pessoas adotem cartinhas escritas por crianças e presenteiem quem está em situação de vulnerabilidade social.
O lançamento nacional aconteceu na quinta-feira (5), no edifício-sede dos Correios, em Brasília. A campanha tem como meta conseguir a adoção de 100% das cartinhas cadastradas neste ano. Até o momento, mais de 100 mil pedidos já estão disponíveis para adoção, com solicitações que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a materiais escolares e bicicletas.
Ao longo de mais de três décadas, a iniciativa já atendeu mais de 7 milhões de cartas. Em 2025, foram 305 mil cartinhas adotadas em todo o país.
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As cartas são escritas por crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel, além de estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e de instituições parceiras. Depois de analisadas e selecionadas conforme os critérios da campanha, elas ficam disponíveis para adoção de forma anônima nas agências participantes e no Blog Noel.
Para participar, basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo embalado e identificado com as informações do pedido em um dos pontos indicados pelos Correios. A adoção também pode ser feita pela internet, por meio do Blog Noel.
No momento da adoção, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ para que a empresa acompanhe o processo. A entrega dos presentes deve ser realizada presencialmente nos pontos indicados, respeitando o cronograma da campanha.
Crianças também podem participar enviando seus pedidos. Os Correios orientam que as cartas sejam manuscritas e que, no cadastramento, seja informado o CPF da criança.
O envio pode ser feito nas agências participantes ou pela plataforma Blog Noel. Na modalidade digital, é necessário fotografar ou digitalizar a carta escrita à mão e fazer o upload no site.
Após a análise, os pedidos que atenderem aos critérios da campanha serão disponibilizados para adoção. Para proteger a privacidade das crianças, não são aceitas cartas com endereço, telefone ou fotografia do autor.
Os Correios reforçam que as cartinhas oficiais não são distribuídas diretamente nas residências. Os pedidos disponíveis para adoção ficam exclusivamente nos canais e locais informados no Blog Noel.