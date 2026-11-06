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Papai Noel dos Correios: campanha começa na Bahia com cartinhas disponíveis para adoção

Iniciativa permite apadrinhar pedidos de crianças e já disponibiliza mais de 100 mil cartas em todo o país

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:20

Papai Noel dos Correios Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 já tem data para começar na Bahia. O lançamento estadual da 37ª edição será realizado na próxima terça-feira (10), às 11h, na Praça Central do Shopping Bela Vista, em Salvador. A iniciativa permite que pessoas adotem cartinhas escritas por crianças e presenteiem quem está em situação de vulnerabilidade social.

O lançamento nacional aconteceu na quinta-feira (5), no edifício-sede dos Correios, em Brasília. A campanha tem como meta conseguir a adoção de 100% das cartinhas cadastradas neste ano. Até o momento, mais de 100 mil pedidos já estão disponíveis para adoção, com solicitações que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a materiais escolares e bicicletas.

Ao longo de mais de três décadas, a iniciativa já atendeu mais de 7 milhões de cartas. Em 2025, foram 305 mil cartinhas adotadas em todo o país.

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Como participar da campanha?

As cartas são escritas por crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel, além de estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e de instituições parceiras. Depois de analisadas e selecionadas conforme os critérios da campanha, elas ficam disponíveis para adoção de forma anônima nas agências participantes e no Blog Noel.

Para participar, basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo embalado e identificado com as informações do pedido em um dos pontos indicados pelos Correios. A adoção também pode ser feita pela internet, por meio do Blog Noel.

No momento da adoção, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ para que a empresa acompanhe o processo. A entrega dos presentes deve ser realizada presencialmente nos pontos indicados, respeitando o cronograma da campanha.

Como enviar uma cartinha?

Crianças também podem participar enviando seus pedidos. Os Correios orientam que as cartas sejam manuscritas e que, no cadastramento, seja informado o CPF da criança.

O envio pode ser feito nas agências participantes ou pela plataforma Blog Noel. Na modalidade digital, é necessário fotografar ou digitalizar a carta escrita à mão e fazer o upload no site.

Após a análise, os pedidos que atenderem aos critérios da campanha serão disponibilizados para adoção. Para proteger a privacidade das crianças, não são aceitas cartas com endereço, telefone ou fotografia do autor.