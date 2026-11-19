Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:00
Duas cidades baianas vão receber uma programação especial de Natal em dezembro. O projeto “Trem Natalino: Magia que Conecta 2026”, promovido pela VLI, levará uma locomotiva iluminada e decorada, com a presença do Papai Noel, para Alagoinhas e Brumado. As atividades estão previstas para os dias 14 e 19 de dezembro, respectivamente, a partir das 18h.
Em sua quarta edição, a iniciativa percorre 17 cidades brasileiras por onde passa a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI. Na Bahia, além da passagem do trem natalino, os moradores das duas cidades poderão acompanhar gratuitamente o espetáculo “Pareolhescute”, apresentado pelo grupo Giramundo, referência nacional no teatro de bonecos.
Coca-Cola anuncia Caravana de Natal em sete cidades da Bahia; confira datas e locais
Em todas as cidades da rota, o público poderá visitar a casinha do Papai Noel, receber lembrancinhas e tirar fotos com o Bom Velhinho. A programação cultural ampliada também inclui apresentações de teatro de bonecos, música e interação com as crianças.
Confira o calendário na Bahia:
14 de dezembro: Alagoinhas;
19 de dezembro: Brumado.
Criado especialmente para o projeto, “Pareolhescute” reúne teatro de bonecos, música e participação do público. A montagem utiliza bonecos de luva no estilo muppets, que falam e cantam, além de uma cenografia giratória que permite alternar entre dois pequenos palcos.
Segundo o diretor do Giramundo, Marcos Malafaia, o espetáculo reúne experiências que marcaram a trajetória do grupo, como apresentações de rua, teatro educativo e música. A proposta é abordar temas diversos de maneira lúdica, sem recorrer ao didatismo, e estimular a participação das crianças.
O “Trem Natalino: Magia que Conecta” é realizado pela VLI em parceria com a Pro Live MKT e as administrações municipais. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.
A organização destaca que a comunidade deve acompanhar a passagem da locomotiva a uma distância segura. Não é permitido caminhar ou permanecer sobre os trilhos. O cronograma está sujeito a alterações em função das operações ferroviárias e das condições climáticas.