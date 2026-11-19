NATAL

Papai Noel vai chegar de trem em duas cidades da Bahia em dezembro; confira datas

Locomotiva iluminada terá casinha do Bom Velhinho, distribuição de lembrancinhas e espetáculo gratuito de teatro de bonecos

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:00

Papai Noel vai chegar de trem em duas cidades da Bahia em dezembro; confira datas Crédito: Divulgação

Duas cidades baianas vão receber uma programação especial de Natal em dezembro. O projeto “Trem Natalino: Magia que Conecta 2026”, promovido pela VLI, levará uma locomotiva iluminada e decorada, com a presença do Papai Noel, para Alagoinhas e Brumado. As atividades estão previstas para os dias 14 e 19 de dezembro, respectivamente, a partir das 18h.

Em sua quarta edição, a iniciativa percorre 17 cidades brasileiras por onde passa a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI. Na Bahia, além da passagem do trem natalino, os moradores das duas cidades poderão acompanhar gratuitamente o espetáculo “Pareolhescute”, apresentado pelo grupo Giramundo, referência nacional no teatro de bonecos.

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Em todas as cidades da rota, o público poderá visitar a casinha do Papai Noel, receber lembrancinhas e tirar fotos com o Bom Velhinho. A programação cultural ampliada também inclui apresentações de teatro de bonecos, música e interação com as crianças.

Confira o calendário na Bahia:

14 de dezembro: Alagoinhas;

19 de dezembro: Brumado.

Criado especialmente para o projeto, “Pareolhescute” reúne teatro de bonecos, música e participação do público. A montagem utiliza bonecos de luva no estilo muppets, que falam e cantam, além de uma cenografia giratória que permite alternar entre dois pequenos palcos.

Segundo o diretor do Giramundo, Marcos Malafaia, o espetáculo reúne experiências que marcaram a trajetória do grupo, como apresentações de rua, teatro educativo e música. A proposta é abordar temas diversos de maneira lúdica, sem recorrer ao didatismo, e estimular a participação das crianças.

O “Trem Natalino: Magia que Conecta” é realizado pela VLI em parceria com a Pro Live MKT e as administrações municipais. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.