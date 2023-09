Parada LGBTQIA+ volta a acontecer em Salvador depois de três anos

Evento teve atrações musicais em palco e trios elétricos. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A trajetória traçada até que a drag queen Dominic desfilasse em cima de um trio elétrico na Parada LGBTQIA+ foi árdua. Foram anos acompanhando o evento do chão, sem a coragem de trocar as roupas masculinas pela peruca e a maquiagem. O desejo antigo só foi enfim externalizado durante a pandemia, quando o enfermeiro de 46 anos se montou pela primeira vez. Dois anos depois, Dominic, vestida de sereia, subiu em um dos oito trios elétricos que desfilaram na 20º Parada do Orgulho LGBTQIA+ da Bahia, realizada no domingo (10), em Salvador.

O percurso entre a Praça Campo Grande e o Palácio da Aclamação foi tomado pelo colorido das bandeiras LGBT+. Milhares de pessoas se reuniram desde o final da manhã para celebrar a volta da Parada do Orgulho, que não acontecia presencialmente na capital baiana desde 2020. Ao todo, oito trios elétricos desfilaram na avenida e mais de 20 atrações musicais se apresentaram. Um palco também foi montado em frente ao Teatro Castro Alves (TCA). Era como se um portal de entrada para um universo sem preconceito estivesse aberto, pelo menos durante aquelas horas.

Antes de subir para desfilar no último trio do cortejo, que teve início às 15 horas, a drag queen Dominic tirava fotos com o público e tentava controlar a ansiedade. As lentes de contato verde e a maquiagem carregada não escondiam o brilho nos olhos de quem pisava na Parada montada pela primeira vez. “Eu sempre tive vontade de ser drag, mas o medo do preconceito não deixava, até que tive coragem. A sensação é inexplicável, nunca me senti tão bonita”, contou. A produção do figurino e maquiagem levou 3 horas.

A drag Dominic participou do evento montada pela primeira vez. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os trios elétricos, as caixas de som do Palco da Diversidade e os ambulantes na rua transmitiam a sensação de um Carnaval fora de época. Mais do que festa, a Parada do Orgulho, que neste ano teve como tema “Por mais diversidade no mundo corporativo”, é símbolo de resistência para a comunidade LGBTQIA+. “Esse é um momento em que podemos festejar nossas vidas, mostrar que mesmo diante de todo o preconceito e violência, nós resistimos”, disse Marcel Souza, de 23 anos.

O ambiente formado por maioria de pessoas homossexuais colaborou para que muita gente se sentisse seguro para dar vazão ao seu lado mais sensual, abusar de roupas transparentes e até fazer topless. Segurança essa que muitos não sentem dentro da própria casa, onde a convivência pode ser desafiadora. É o caso de Marcel Souza, que, para fugir da opressão da família, decidiu morar com amigos. “Muitas vezes a gente não consegue ser quem é de verdade, precisa fingir. Aqui não tem isso, podemos ser quem a gente é”, falou Raquel Almeida, 24, amiga de Marcel.

Entre o público que acompanhava a saída dos trios na Praça Campo Grande, havia aqueles que foram prestigiar o evento mesmo sem se identificar como LGBTQ+. As irmãs Maria da Glória Araújo, de 76 anos, e Gardênia Tourinho, de 82, fizeram questão de prestigiar mais uma edição da Parada em Salvador. A idade avançada nem de longe atrapalhou a diversão delas que assistiam compenetradas as apresentações. “Nós moramos no Garcia e sempre participamos. A gente sabe que o preconceito ainda é muito forte e viemos apoiar a causa”, disse Maria da Glória.

Milhares de pessoas acompanharam o evento no Centro de Salvador. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Neste ano, o evento organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) teve como madrinhas a ministra da Cultura Margareth Menezes, a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos e Márcia Teixeira, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Além do padrinho Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado

Em cima do trio que abriu o cortejo, a ministra da Cultura recebeu um faixa e cantou alguns versos de “Faraó”, uma de suas canções mais famosas. Margareth Menezes falou sobre a importância da resistência e saudou o público. “Vim aqui como ministra da Cultura, tive um convite muito carinhoso do movimento LGBTQIA+ daqui da Bahia. Acho que é importante porque é o momento de fortalecer a democracia e a luta da comunidade LGBTQIA+", disse.

Ailton e os amigos são cariocas e participaram da Parada em Salvador pela primeira vez. Crédito: Marina Silva/CORREIO