Parcelar em até quantas vezes? Especialista dá dicas para não se endividar na Black Friday

O momento do ano em que as ofertas de promoções lotam as vitrines das lojas e os consumidores aproveitam para gastar está cada vez mais próximo. A Black Friday acontece nesta sexta-feira (24) e, diante de tantos descontos, não é difícil se embolar nas contas. Para evitar gastar mais do que o bolso permite, vale ficar atento ao número de compras e parcelas.



O educador financeiro Edísio Freire explica que a vantagem do parcelamento no cartão de crédito é comprar bens de maior valor que não poderiam ser pagos à vista. Apesar de não existir um número fixo de parcelas que devem ser feitas, o especialista alerta que o valor pago mensalmente precisa caber no orçamento pessoal ou familiar.