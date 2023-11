Parceria da Prefeitura com e BID prevê requalificação de museu do Ilê Axé Opô Afonjá

A parceria entre a Prefeitura de Salvador, o Conselho Britânico e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) prevê parte dos recursos serem utilizados para requalificar e restaurar o museu Ilé Ohun Lailai, situado no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em São Gonçalo do Retiro. A informação foi confirmada durante a abertura do Festival Salvador Capital Afro nesta quarta-feira (22), no Espaço Cultural da Barroquinha.



O museu foi criado pela iyalorixá Mãe Stella de Oxóssi, uma das mais importantes representantes do candomblé no Brasil, que faleceu em 2018. O projeto para intervenções no museu está sendo realizado pela Prefeitura que busca preservar o acervo centenário do espaço e resguardar um dos mais tradicionais templos de candomblé do estado.