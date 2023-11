Parceria entre Prefeitura e BID pode injetar 87 milhões de dólares em Salvador

Evento de abertura do Festival Salvador Capital Afro. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Prefeitura de Salvador vai enviar para a Câmara Municipal (CMS) um pedido de financiamento para realizar a segunda etapa do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), que será voltado para a população negra. O Município firmou parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para viabilizar 87 milhões de dólares, que serão destinados a ações de fomento à economia criativa, ao afroempreendedorismo e ao afroturismo da cidade.

Os anúncios foram feitos pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante o lançamento da 2ª edição do Festival Salvador Capital Afro, nesta quarta-feira (22), no Centro Cultural da Barroquinha. O evento reúne painéis, apresentações musicais, oficinas, rolês afros e rodadas de negócios com foco nos eixos temáticos: afroturismo, artes visuais e música.

“O sucesso do Salvador Capital Afro é tão grande que a gente precisa dar continuidade com uma série de outras ações e iniciativas de estímulo. E é por isso que nós vamos firmar mais uma parceria com o BID, para desenvolver esse que é, sem sombra de dúvidas, o nosso maior ativo: a nossa população negra. Nunca antes tivemos, por parte das autoridades, a capacidade de compreender que essa é a melhor forma de apresentar Salvador para o Brasil e para o mundo”, afirmou Bruno Reis.

O recurso vai servir para ampliar projetos já realizados pela Prefeitura, como o Afroestima, que realiza capacitação e mentoria de empreendedores negros da cidade, e o Afrobiz, que conecta a indústria criativa afro de Salvador com consumidores e investidores. O próprio movimento Salvador Capital Afro será incluído no Prodetur 2, assim como o Rolês Afro, que desenvolve roteiros turísticos de cultura afro-brasileira na capital baiana. Outros projetos inéditos serão inseridos.