PRIMAVERÃO

Paróquia Ascensão do Senhor anuncia a 13ª edição do Festival Primaverão nos dias 18, 19 e 20 de setembro

A renda é totalmente revertida para as obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:55

O evento beneficente reúne cerca de 500 voluntários e aproximadamente 3 mil participantes ao longo de três dias Crédito: Divulgação

As flores estão voltando e com elas a 13ª edição do Festival Primaverão, da Paróquia Ascensão do Senhor, que ocorre nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2026. O evento beneficente reúne cerca de 500 voluntários e aproximadamente 3 mil participantes ao longo de três dias recheados de música, barracas com comidas típicas de vários países, artesanato, brechó, espaço infantil, momentos de oração e celebração. A renda é totalmente revertida para as obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton. O festival ocorre na área verde da igreja, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“O Primaverão é a cara da Ascensão. Ele nasce da fé e brota na caridade. O evento já faz parte do calendário afetivo da cidade, proporcionando um ambiente de acolhimento, convivência e integração para toda a família. O centro comunitário tem três programas e cinco projetos desenvolvidos por voluntários e funcionários.”, afirma o pároco da Ascensão do Senhor, padre Manoel Oliveira Filho.

Segundo o voluntário e coordenador Geral do Primaverão, Paulo Matias Júnior, o público pode esperar uma festa ainda maior este ano e com algumas novidades. “Estamos crescendo muito em estrutura e em conforto. Teremos uma super tenda para shows. Vamos transmitir o festival ao vivo pelo YouTube @FestivalPrimaverão pela primeira vez. Os ingressos podem ser adquiridos na paróquia aos finais de semana e pelo Zig Tickets. E já temos diversas atrações confirmadas, como Alexandre Leão, Adelmo Casé, Mil Milhas, Hebert Richard, Confraria da Música, Chiclete com Banana, Samba Imperial e Banda Sal de Maré, que será lançada no nosso festival.”, conta.

Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton

Mais de 200 famílias assistidas recebem cestas básicas todos os meses. Dentro do programa Arte e Cultura para Jovens são desenvolvidos dois projetos: o Coral Aponte com 40 jovens que recebem aula de canto coral e o Grupo de Cordas Maestro Fernando, onde os jovens participam de aulas com instrumentos de cordas. No programa Mobilidade Humana, o projeto Pastoral do Migrante acolhe e acompanha migrantes de mais de 20 nacionalidades. No programa Economia Solidária são dois projetos: Feira Solidária, no qual 30 Empreendedores Populares são acolhidos em uma feira mensal e no Brechó do Bem, voluntárias classificam, higienizam e vendem produtos por preços populares.

Serviço

O que: Festival Primaverão 2026

Quando: 18, 19 e 20 de setembro de 2026

Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – CAB, Salvador (BA)

Ingressos/entrada: R$ 20 por pessoa/dia