OPORTUNIDADE

Paróquia oferece curso gratuito de formação para cuidadores de idosos; veja como participar

A capacitação vai ocorrer entre julho e novembro deste ano, às terças e quintas, das 18h às 20h10

Quem busca uma formação na área de cuidador de idosos, mas não conta com recursos para arcar com as despesas de um curso tem uma oportunidade de garantir a formação de forma gratuita. A Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, está com inscrições abertas para o curso de formação para cuidadores de pessoas idosas, que vai ser oferecido, gratuitamente, no Centro Comunitário da paróquia, localizado na Alameda Verona, 158, no mesmo bairro (na rua da Apae). >