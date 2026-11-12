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Parque da Chapada Diamantina será alvo de pesquisa sobre registros de povos antigos

Iphan autorizou estudo arqueológico para mapear sítios de arte rupestre em Morro do Chapéu

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:00

Parque Estadual de Morro do Chapéu
Parque Estadual de Morro do Chapéu Crédito: Reprodução/Wikicommons

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou a realização de uma pesquisa arqueológica para mapear sítios de arte rupestre no Parque Estadual Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. A autorização foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12).

De acordo com o texto, o projeto prevê o mapeamento de sítios de arte rupestre na poligonal do parque, localizado no município de Morro do Chapéu. A pesquisa será coordenada pelo arqueólogo Carlos Alberto Etchevarne e terá prazo de execução de 12 meses.

Parque Estadual de Morro do Chapéu

Parque Estadual de Morro do Chapéu por Reprodução/Wikicommons
Parque Estadual de Morro do Chapéu por Reprodução/Wikicommons
Parque Estadual de Morro do Chapéu por Reprodução/Wikicommons
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Parque Estadual de Morro do Chapéu por Reprodução/Wikicommons

Ao todo, o Iphan concedeu 13 autorizações para pesquisas arqueológicas em oito estados brasileiros, segundo a portaria. Além da Bahia, foram contemplados projetos em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Sergipe e Espírito Santo.

De acordo com a portaria, a execução dos projetos ficará sob responsabilidade dos arqueólogos coordenadores, enquanto as Superintendências Estaduais do Iphan serão encarregadas da aprovação, fiscalização e monitoramento das atividades. Entre as atribuições estão o acompanhamento das vistorias, a destinação e a guarda dos materiais coletados e as ações de preservação e valorização dos remanescentes arqueológicos.

O documento também estabelece que a eficácia das autorizações está condicionada à apresentação de relatórios parciais e finais pelos responsáveis pelas pesquisas.

A portaria ressalta, ainda, que a autorização para a realização dos trabalhos arqueológicos não representa uma manifestação conclusiva do Iphan para fins de obtenção de licenciamento ambiental.

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