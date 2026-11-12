PINTURAS

Parque da Chapada Diamantina será alvo de pesquisa sobre registros de povos antigos

Iphan autorizou estudo arqueológico para mapear sítios de arte rupestre em Morro do Chapéu

Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:00

Parque Estadual de Morro do Chapéu Crédito: Reprodução/Wikicommons

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou a realização de uma pesquisa arqueológica para mapear sítios de arte rupestre no Parque Estadual Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. A autorização foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12).

De acordo com o texto, o projeto prevê o mapeamento de sítios de arte rupestre na poligonal do parque, localizado no município de Morro do Chapéu. A pesquisa será coordenada pelo arqueólogo Carlos Alberto Etchevarne e terá prazo de execução de 12 meses.

Parque Estadual de Morro do Chapéu 1 de 3

Ao todo, o Iphan concedeu 13 autorizações para pesquisas arqueológicas em oito estados brasileiros, segundo a portaria. Além da Bahia, foram contemplados projetos em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Sergipe e Espírito Santo.

De acordo com a portaria, a execução dos projetos ficará sob responsabilidade dos arqueólogos coordenadores, enquanto as Superintendências Estaduais do Iphan serão encarregadas da aprovação, fiscalização e monitoramento das atividades. Entre as atribuições estão o acompanhamento das vistorias, a destinação e a guarda dos materiais coletados e as ações de preservação e valorização dos remanescentes arqueológicos.

O documento também estabelece que a eficácia das autorizações está condicionada à apresentação de relatórios parciais e finais pelos responsáveis pelas pesquisas.