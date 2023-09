Parque da Cidade recebe mutirão de limpeza no próximo sábado; saiba como participar

O Parque Social realizará um mutirão de limpeza no Parque da Cidade, em Salvador, no próximo sábado (16), às 8h30 . A ação integra as mobilizações do Dia Mundial da Limpeza - celebrado na mesma data - e tem o objetivo de conscientizar os visitantes do parque sobre o descarte responsável de resíduos sólidos.



A coleta será realizada pelos colaboradores do Parque Social e pelas pessoas que se voluntariarem no dia. Basta chegar e se juntar ao grupo no estacionamento externo da instituição, localizado dentro do Parque da Cidade, definido como o ponto de encontro dos participantes.