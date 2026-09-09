Oportunidade

Parque Social inicia atividades do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor

600 jovens de Salvador foram selecionados para participar do ciclo 2026–2028

D Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:47

Parque Social inicia atividades do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor e realiza abertura oficial do ciclo 2026-2028 Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O Parque Social iniciou, nesta quarta-feira (9), o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2026–2028, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal do Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE).

O Ciclo 2026-2028, contempla 600 adolescentes e jovens de Salvador, que passaram por um Processo Seletivo nas últimas semanas.

Foram disponibilizadas 600 vagas, sendo 300 para o turno matutino e 300 para o vespertino.

A cerimônia oficial de abertura do ciclo será realizada nesta sexta-feira (11), às 14h30, na sede do Parque Social, em estrutura montada na área verde do Parque da Cidade, reunindo os jovens e adolescentes selecionados e seus familiares, o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, a equipe técnica do projeto e representantes das instituições parceiras.

Processo Seletivo - O projeto proporciona aos participantes formação teórica e prática na função de Auxiliar de Escritório, com atuação nas secretarias e em órgãos da Administração Pública Municipal, contribuindo para a formação profissional e a inserção no mundo do trabalho.

A seleção foi realizada em três etapas, seguindo critérios estabelecidos no Regulamento do Projeto. Após a inscrição, os candidatos passaram pela etapa de apresentação e análise da documentação e comprovação das informações declaradas.

Os classificados seguiram para a Entrevista Técnica com Avaliação Cognitiva, realizada presencialmente pela equipe técnica do Parque Social.

A terceira etapa contou com a participação de psicólogas e assistentes sociais e teve como objetivo avaliar competências necessárias ao processo de aprendizagem, sendo observados os seguintes aspectos como: apresentação pessoal, postura, fluência verbal, raciocínio lógico, clareza na exposição de ideias, argumentação, compreensão das orientações, capacidade de trabalho em equipe, motivação e interesse em participar do Projeto.

Para a classificação final, foram consideradas a pontuação da entrevista, a renda por pessoa do grupo familiar e a faixa etária dos candidatos. O resultado final e o cadastro reserva foram divulgados por turno e publicados nas redes sociais do Parque Social.

Formação e oportunidade – O ciclo que se inicia, representa a jornada de formação profissional para os 600 jovens selecionados. Durante o período de aprendizagem, os participantes terão a oportunidade de desenvolver conhecimentos e competências relacionadas ao ambiente profissional, aliando formação e experiência prática.

Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, o Projeto representa um marco importante para a vida desses 600 jovens e adolescentes de Salvador.

“Estamos iniciando mais um ciclo de um Projeto que busca desenvolver o potencial da juventude por meio da educação como instrumento de transformação. São 600 jovens que têm a oportunidade de aprender, desenvolver competências e ampliar suas perspectivas para o futuro. Queremos que cada um aproveite essa experiência e reconheça sua importância, para uma trajetória de sucesso profissional e pessoal. ”