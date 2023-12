Parque Social recebe Selo da Diversidade Étnico-Racial

O Parque Social recebeu, nesta terça-feira (19), o Selo da Diversidade Étnico-Racial da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), na categoria de Empresa Reconhecimento, em uma cerimônia realizada no Hotel Mercure , em Salvador. A certificação é uma iniciativa que visa sensibilizar as instituições sobre a importância da diversidade étnico-racial, destacando o papel fundamental que a diversidade desempenha na promoção de aprendizado, criatividade e competitividade em uma equipe plural.

O Selo da Diversidade Étnico-Racial reflete o compromisso contínuo da instituição na promoção da valorização e fortalecimento da diversidade para combater todas as formas de discriminação. Esta chancela representa mais do que uma certificação, é um compromisso renovado com a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo", declarou Sandra Paranhos, diretora-geral do Parque Social.