LAZER GRATUITO

Parques de Salvador são opções de lazer gratuito no feriadão de Finados

Pituaçu, Abaeté e Zoológico oferecem áreas verdes, atividades ao ar livre e atrações culturais para quem pretende aproveitar o fim de semana prolongado

Bruno Wendel

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:24

Parques de Salvador são opções de lazer gratuito no feriadão de Finados Crédito: Matheus Lemos/ Ascom Inema

Os parques urbanos são opções de lazer gratuito para quem pretende aproveitar o fim de semana prolongado pelo feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), em Salvador. Com áreas verdes, espaços para atividades físicas e atrações culturais, o Parque de Pituaçu, o Abaeté e o Zoológico de Salvador oferecem alternativas para públicos de diferentes idades.



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No Parque Metropolitano de Pituaçu, os visitantes encontram cerca de 400 hectares de área verde e 15 quilômetros de ciclovia, além de espaços para caminhadas, passeios de bicicleta e outras atividades ao ar livre. O parque funciona diariamente, das 7h às 17h. Já em Itapuã, o Parque do Abaeté reúne lagoa, dunas e vegetação de restinga. O espaço também abriga a Casa da Música e o Memorial do Abaeté, que preservam a história e as manifestações culturais da região. A área aberta do parque e a Lagoa do Abaeté podem ser acessadas 24 horas por dia.