Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:24
Os parques urbanos são opções de lazer gratuito para quem pretende aproveitar o fim de semana prolongado pelo feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), em Salvador. Com áreas verdes, espaços para atividades físicas e atrações culturais, o Parque de Pituaçu, o Abaeté e o Zoológico de Salvador oferecem alternativas para públicos de diferentes idades.
Parques de Salvador são opções de lazer gratuito no feriadão de Finados
No Parque Metropolitano de Pituaçu, os visitantes encontram cerca de 400 hectares de área verde e 15 quilômetros de ciclovia, além de espaços para caminhadas, passeios de bicicleta e outras atividades ao ar livre. O parque funciona diariamente, das 7h às 17h. Já em Itapuã, o Parque do Abaeté reúne lagoa, dunas e vegetação de restinga. O espaço também abriga a Casa da Música e o Memorial do Abaeté, que preservam a história e as manifestações culturais da região. A área aberta do parque e a Lagoa do Abaeté podem ser acessadas 24 horas por dia.
Em Ondina, o Zoológico de Salvador abriga mais de 1,4 mil animais e oferece atrações como o Sítio Paleontológico e uma réplica em tamanho real de um Tiranossauro Rex. O equipamento funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Como o feriado de Finados cairá numa segunda-feira, o zoológico não estará aberto nesse dia, conforme o horário regular informado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), responsável pela administração dos parques.