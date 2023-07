Parte de operação do metrô é suspensa após queda de fios no trilho

Parte da Linha 2 do metrô de Salvador está com operações suspensas no início da tarde desta sexta-feira (14) após a estrutura que segura os fios ceder e cair nos trilhos na Estação Bairro da Paz. A previsão é que a operação retorne em até quatro horas.



Em nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema, confirmou que o serviço está temporariamente suspenso para retirada de um objeto na via.



Com isso, o trecho entre as estações Pituaçu e Aeroporto está sem funcionar. "As equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a operação", diz a operadora.