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Partiu Estágio abre inscrições para 5,7 mil vagas em órgãos públicos da Bahia

Programa oferece oportunidades para universitários de 309 municípios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:19

Partiu Estágio
Partiu Estágio Crédito: Ascom/Saeb

Estudantes universitários interessados em ingressar no serviço público já podem se inscrever no novo edital do Partiu Estágio, programa do Governo da Bahia. A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) publicou, nesta terça-feira (1º), a segunda seleção de 2026, com 5.718 vagas distribuídas entre 54 órgãos estaduais. As oportunidades estão disponíveis em 309 municípios baianos, incluindo Salvador.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (2) e seguem até 2 de outubro. Todo o processo será realizado pela internet, por meio da plataforma oficial do Governo da Bahia. O edital completo também está disponível no site institucional da Saeb.

Para participar, é necessário morar na Bahia e estar regularmente matriculado em um curso de graduação que tenha sede ou polo no estado. Podem se candidatar estudantes de cursos presenciais, semipresenciais ou de Educação a Distância (EAD). Outro requisito é ter pelo menos 16 anos e ter concluído, no mínimo, metade da graduação no momento da inscrição.

O edital estabelece ainda critérios de reserva e prioridade. Dez por cento das vagas são destinadas a pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação federal. O programa também prioriza estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além daqueles que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou que tenham estudado na rede particular com bolsa integral.

Bolsa e duração

Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 607, além de auxílio-transporte. O estágio terá duração de 12 meses e, como regra geral, não poderá ser prorrogado. A exceção é para pessoas com deficiência. A jornada será de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais.

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Como se inscrever

O primeiro passo para quem ainda não possui cadastro na plataforma ba.gov.br é criar uma conta. Depois, o candidato poderá realizar a inscrição no processo seletivo seguindo as orientações disponíveis no Edital 02/2026.

Após a seleção, os estudantes serão comunicados por meio do WhatsApp sobre a mudança de status no sistema. A partir da notificação, será necessário acessar a plataforma para conferir as orientações referentes à apresentação dos documentos, aos prazos e aos procedimentos para assumir a vaga.

A lista dos candidatos selecionados também será divulgada pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia.

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Oportunidade Estágio

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