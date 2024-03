GASTRONOMIA

Páscoa de chef: confira 12 lugares com promoções e pratos especiais

No Boteco Português, assinante do CORREIO tem desconto de 10% no Festival de Bacalhau; veja mais opções no guia para domingo

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 30 de março de 2024 às 11:00

Peixe e frutos do mar estão entre os preferidos da época Crédito: Shutterstock

Um domingo de Páscoa sem ter que se preocupar em ir para a cozinha preparar o almoço do feriado. O que não pode faltar, no entanto, é mesa farta, ainda que seja a de um restaurante. E se for em um Festival de Bacalhau, a coisa pode ficar melhor ainda.

O Boteco Português escolheu a Semana Santa para lançar o seu Festival de Bacalhau. Com pratos a partir de R$ 136,90, o chef e consultor gastronômico, Gonçalo Ramirez, traz para a mesa até domingo (31), receitas autorais como o Bacalhau à Narcisa e Bacalhau “à Zé do Pipo”.

Assinantes do CORREIO têm 10% de desconto em pedidos pelo site (www.botecoportugues.com.br). O cupom pode ser solicitado na Central de Atendimento do jornal pelo WhatsApp (71) 9 8951-3000. O desconto também vale para a ida presencial, apresentando o cartão do clube.

Essa é só um dos 12 lugares que listamos com cardápios especiais ou promoções para o dia, desde o tradicional bacalhau até o bom e muito bem-vindo caruru com vatapá. Confira a seguir.

1. Bacalhau à Narcisa/ Boteco Português (@botecoportugues) - Rua Borges dos Reis, 16 – Rio Vermelho. Horário de Funcionamento no feriado de domingo: 12h às 21h. Reservas no site www.botecoportugues.com.br/reservas.

Bacalhau à Narcisa, do Boteco Português Crédito: Divulgação

Frito em azeite de oliva, o Bacalhau à Narcisa vem acebolado com pimentões vermelhos, azeitonas e páprica com batatas salteadas. O prato tradicional da região do Minho é um dos destaques do Festival do Bacalhau que acontece durante a Semana Santa. Valor: R$ 157,90.

2. Atum Selado com Espaguete de Pupunha/ Healthy By Victoria Cintra (@healthyporvc) - Piso L2 do Salvador Shopping (Avenida Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores). O espaço funciona das 12h às 21h.

Atum Selado com Espaguete de Pupunha, da Healthy By Victoria Crédito: Pedro Cidreira/ Divulgação

Tudo sem lactose, sem trigo e sem açúcar. Para a Semana Santa, o restaurante preparou uma seleção de pratos com frutos do mar, incluindo opções de entradas, saladas, ceviches, pratos quentes, sanduíches e pokes. Tudo sem lactose, sem trigo e sem açúcar. O destaque fica para o Atum Selado com Espaguete de Pupunha, prato composto por atum selado (150g in natura), espaguete de pupunha ao molho de queijo e teriyaki healthy. Valor: R$ 85.

3. Camarões grelhados com fettuccine ao creme de limão siciliano/ Macelleria Quitéria (@macelleria.quiteria) - Bahia Marina, Av. Lafayete Coutinho, 1010 - Comércio. No almoço, o funcionamento é das 12h às 18h. Jantar, das 18h às 23h. É necessário fazer reserva pelo telefone (71) 2137-2031 ou (71) 99201-7267.

Camarões grelhados com fettuccine ao creme de limão siciliano, Marcellaria Quitéria Crédito: @peraiinda/ Divulgação

Entre as opções para o almoço e jantar, o restaurante destaca pratos com frutos do mar como os Camarões grelhados com fettuccine ao creme de limão siciliano. A Macellaria conta também com uma seleção de vinhos especiais para harmonizar com as escolhas de cada cliente. Valor: R$ 125.

4. Bobó cremoso de camarão/ Casa de Tereza (@casadetereza_) - Rua Odilon Santos, 45 - Rio Vermelho. É necessário fazer reserva até às 12h30 no almoço e até às 19h30 à noite. Aos domingos, a casa funciona das 12h às 22h.

Bobó de Camarão, Casa de Tereza Crédito: Divulgação

São 11 anos ocupando a casa amarela já bem conhecida por quem passa pelo Rio Vermelho. No Restaurante Casa de Tereza, a chef Tereza Paim promete um cardápio para o domingo com muito dendê e frutos do mar para toda família. A dica é a sugestão da chef: Bobó Cremoso de Camarão. O prato, que serve 2 pessoas, chega à mesa acompanhado de arroz, farofa de Tereza - sabor Amarelinha - e pimenta. Valor: R$ 180.

5. Caruru Completo/ 705 Restaurante e Bar (@705restauranteebar) - Rua Antônio Manoel Galvão, 32, Pituaçu. A casa fica aberta de 12h às 17h.

Caruru completo, 705 Restaurante Crédito: Divulgação

Para a data, o restaurante apostou no Caruru completo como prato principal. No cardápio preparado pelo chef Jadson Nunes tem também três opções de sobremesa: o pudim de paçoca, crumble de amendoim e sorvete e pé de moleque ou tartalete texturas de goiaba, creme de coco e sorvete de nata de goiaba. Valor: R$ 99 (com sobremesa).

6. Insalata Di Polpo con Patate e Zafferano/ Restaurante Fasano (@fasano) - Hotel Fasano (Praça Castro Alves, 5 – Centro). O restaurante funciona no domingo das 7h (serve café da manhã) até 0h. Reservas: (71) 2201-6336 | (71) 99611-9850 | (71) 99946-4088 ou [email protected].

Restaurante Fasano Salvador, Insalata Di Polpo con Patate e Zafferano Crédito: Divulgação

O Restaurante Fasano preparou um menu diferente, que fica disponível até o domingo de Páscoa tanto no almoço, quanto no jantar. A Insalata Di Polpo con Patate e Zafferano (salada de polvo com batata e açafrão) é uma das opções de entradas, assim como a Crema di Melanzane con Aragosta (creme de berinjela com lagosta), e a Insalata Caprese (salada verde com mozzarella de búfala, tomate, manjericão e azeite extra virgem).

Como pranto principal, as escolhas do chef Bahia Brito foram o Baccalà con Polenta (bacalhau alla vicentina com polenta), o Medaglione in Crosta di Funghi con Salsa al Marsala e Risotto al Parmigiano (medalhão em crosta de cogumelo ao molho marsala e risoto de parmesão), e o Risotto ai Porri e Gamberi (risoto de alho poró e camarão). Já sobre a seleção de sobremesas, entre as opções estão o Créme Brulée al Limone (creme de gema de ovos e raspas de limão) e o Tortino al Cioccolato con Caramello Salato e Crema Di Nocciole (tortino de chocolate com caramelo salgado e creme de avelã). Valor: R$ 330 + 15% taxa de serviço (por pessoa).

7. Paella/ Almacen Pepe (@almacenpepe) - Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal. A área gourmet funciona das 7h às 23h, no entanto, excepcionalmente neste domingo (31), fica aberta até às 21h. Reservas no (71) 9 8173-6847.

Paella, Almacen Pepe Crédito: Divulgação

No final de semana da Páscoa, a área gourmet do Almacen Pepe trouxe a Paella como uma das opções do cardápio pensado para a data. A Paella Valenciana é um prato tradicional espanhol originário da região de Valência, que leva arroz, açafrão, frango, porco, camarões, lulas, polvo, mexilhões, chouriço espanhol, azeite de oliva, alho, cebola, páprica, pimentão vermelho, cebola e caldo de frutos do mar. Valor: R$ 258 (serve até 2 pessoas).

8. Lombo de Bacalhau Confit/ Principote (@principote_salvador) - Rua Barro Vermelho, 180 - Rio Vermelho. O funcionamento no domingo é das 10h às 21h.

Lombo de Bacalhau Confit, do Principote Crédito: Divulgação

Na primeira Páscoa do Principote Beach Club e Restaurante, a inspiração na criação do menu vem da Costa Mediterrânea da Europa. O Lombo de Bacalhau Confit é um dos pratos pensados para o domingo, assim como a salada Morna de Bacalhau. Valor: R$159,90 (uma pessoa)/ R$ 239,90 (duas pessoas). No domingo, o restaurante fica aberto de 12h às 16h.

9. Bacalhau do Porto Confitado com Velouté de Vinho Tinto/ Carvão (@restaurantecarvao) - Rua Professor Sabino Silva, 5 - Chame-Chame.

Bacalhau do Porto Confitado com Velouté de Vinho Tinto, Batatas e Legumes Grelhados, do Restaurante Carvão Crédito: Divulgação

Ainda que o Carvão tenha se tornado referência em carnes, a casa oferece no cardápio, especialmente na Semana Santa, o Bacalhau do Porto Confitado com Velouté de Vinho Tinto, Batatas e Legumes Grelhados, assinado pelo chef Guto Lago. O restaurante oferece também frutos do mar, peixes e opções vegetarianas, sempre com passagem na brasa. Valor: R$ 79,90 (o prato é uma das opções servidas num menu fechado. Vem com entrada e sobremesa).

10. Bacalhau à Portuguesa/ Hotel Deville Prime Salvador (@devillesalvador) - Rua Passárgada, s/n - Itapuã. Funciona das 12h às 15h.

Bacalhau à Portuguesa, Hotel Deville Prime Salvador Crédito: Divulgação

O hotel em Itapuã vai contar com a opção de almoço aberto a não-hóspedes neste Domingo de Páscoa. Além do cardápio especial, o Deville vai contar também com programação infantil, brindes, atividades de recreação e Caça aos Ovos. Entre as opções para o almoço está o Bacalhau à Portuguesa e o Leitão Assado. Valor: R$ 135 (+ taxa de 10%). Crianças de até 11 anos pagam 50% e de até 5 anos não pagam.

11. Moqueca de Peixe/ 138 The Bar (@138thebar) - Rua Belo Horizonte 138 - Jardim Brasil, Barra. No domingo, o restaurante abre das 12h às 15h. Reservas pelo WhatsApp (71) 9 9642-2555.

Moqueca de peixe, 138 Restaurante Crédito: Divulgação

O 138 Restaurante vai oferecer a moqueca de peixe (R$ 59,90) como opção no cardápio de Páscoa. Focado na gastronomia baiana contemporânea, o espaço gastronômico comandado pelo chef Léo Grimald também acrescentou o bobó de camarão entre as opções para este fim de semana.

12. Frigideira de Aratu com Castanha/ Dona Mariquita (@donamariquita) - Rua do Meio, 178 - Rio Vermelho. No domingo, a casa atende das 12h às 17h. Pedidos no telefone (71) 3334-6947 ou 6988.