Passageiro bêbado cai em vagão e causa confusão em metrô na Estação do Retiro

Um idoso caiu dentro do vagão e causou confusão na noite da sexta-feira (8), na Estação do Retiro da Linha 1 do metrô de Salvador. Passageiros chegaram a pensar que se tratava de um assalto, mas o passageiro provavelmente estava embriagado, segundo testemunhas.



A CCR Metrô Bahia, que administra o serviço, diz que a situação aconteceu por volta das 20h50. Os seguranças foram chamados para remover do vagão um indivíduo que estava com "comportamento inadequado".