Passageiro de ônibus é preso com mochila cheia de cocaína e maconha em Feira de Santana

Cerca de 1.000 papelotes de cocaína e tabletes de maconha prontos para venda foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (4), em Feira de Santana. Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas.



Segundo a PRF, O flagrante ocorreu durante fiscalização de combate a criminalidade no KM 429 da BR-116. Os policiais deram ordem de parada a um ônibus de viagem que seguia de São Paulo com destino a cidade de Maceió (AL). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os agentes fizeram a checagem da documentação de todos os ocupantes do veículo.