Passageiro é preso com 26 kg de cocaína em ônibus de turismo na Bahia

Um passageiro foi preso levando 26,59 kg de cocaína em um ônibus na BR-135, em São Desidério, oeste baiano, na tarde do domingo (6).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus de turismo foi parado na altura do KM 205 da via durante uma operação de combate ao crime.



Os agentes começaram a checar documentação do motorista e dos passageiros. Um destes levava duas mochilas embaixo da poltrona.



Conversando com os policiais, ele confessou que transportava drogas nas mochilas. Os agentes encontraram tabletes de cocaína nas duas, pesando total de 25,59 kg da droga.