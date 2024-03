ACIDENTE

Passageiro morre em capotamento de carro no sudoeste baiano

O motorista do veículo ficou ferido

Um homem morreu em um acidente de carro na sexta-feira (29), na BR-030, no sudoeste baiano. O veículo em que ele estava capotou na altura do KM 417, entre Brumado e Tanhaçu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi identificada até o momento só com o primeiro nome, Gilvanei. Ele tinha 36 anos e estava no banco de passageiros do carro.