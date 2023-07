Passageiro reage e mata assaltante dentro de ônibus na BR-101

Um homem morreu e dois foram baleados durante um assalto a um ônibus interestadual, na BR-101, em Rio Real. O crime aconteceu na noite de sábado (8), no Povoado do Loreto.



Segundo informações da Polícia Militar, três homens armados tentaram assaltar os passageiros do ônbius, quando um dos passageiros reagiu ao assalto, efetuando disparos.



Um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e os outros dois foram socorridos para unidades de saúde da região e receberam atendimento médico.