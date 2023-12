Passageiros ficam feridos após batida entre micro-ônibus em São Marcos

Cinco pessoas ficaram feridas após dois micro-ônibus baterem no bairro de São Marcos, na manhã desta segunda-feira (4). Com o impacto da batida, a frente de um dos veículos ficou destruída.



Segundo informações da TV Bahia, um dos micro-ônibus fez uma parada irregular e o outro não conseguiu frear, batendo no fundo. Os feridos foram atendidos por ambulâncias do Samu e depois foram socorridos para hospitais da região.



Por causa do acidente, o trânsito está engarrafado na região.