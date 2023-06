Pássaros silvestres são resgatados durante operação da PRF e Inema na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) resgataram quatro pássaros silvestres, apreenderam duas armas de fogo e mais 65 munições, durante uma operação conjunta que ocorreu na manhã desse domingo (18), na zona rural de Jeremoabo, no nordeste da Bahia.



As equipes faziam incursões na localidade da Fazenda Brejinho, quando visualizaram gaiolas com aves silvestres na parte externa de uma residência. As aves eram mantidas presas, sem autorização do órgão ambiental. Ao todo foram resgatadas 2 Baianos, 1 Galo de Campina e 1 Azulão fêmea. Essa última tem como habitat a região da caatinga e tem sido alvo constante do tráfico, sendo capturados e levados para todo o país e até para o exterior por conta de sua beleza exuberante e seu canto diferenciado.