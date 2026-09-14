MEIO AMBIENTE

'Passou a noite pegando fogo': incêndio atinge área de 50 km² de serra entre Caém e Jacobina

Chamas começaram na noite de domingo e mobilizam voluntários e bombeiros

Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:05

Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina Crédito: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atinge a serra na divisa entre os municípios de Caém e Jacobina, no Centro Norte do estado, desde a noite do último domingo (13), e segue avançando pela vegetação. De acordo com o prefeito de Caém, Arnaldo de Oliveira Filho, a área afetada pelas chamas é estimada em cerca de 50 km².

Segundo ele, o fogo começou por volta das 22h, na extremidade do município de Caém. A localidade inclui áreas preservadas de mata nativa e nascentes, a exemplo do Rio Caém e do Riacho da Prata. "Ninguém sabe a origem, infelizmente, mas a serra passou a noite toda pegando fogo", contou, em entrevista ao CORREIO, nesta segunda-feira (14). O Corpo de Bombeiros em Juazeiro, que responde pela região, foi acionado e chegou ao local nas primeiras horas da manhã.

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Cerca de 500 moradores vivem na área da serra que está sendo consumida pelas chamadas. "Não vejo risco de ter desfecho de morte, mas a vegetação e os animais estão sendo destruídos", disse o prefeito. O local fica a cerca de 40 minutos da sede do município.

Uma brigada de voluntários com cerca de 30 pessoas tem também atuado para conter o incêndio, mas o prefeito acredita que seria necessário um efetivo maior e mais equipamentos, como o uso de avião.

"Não sou técnico dessa área, mas acredito que, para fortalecer o combate, tem que ser por avião. As serras são altas e as pessoas não conseguem chegar. Acho que, do jeito que está hoje, pela experiência que já vivi com outros ocorridos do tipo, temos que ter um efetivo forte para tentar diminuir ainda essa semana", alerta.

Ainda segundo o prefeito, há vários focos de incêndio e não é possível fazer o cálculo do prejuízo até o momento. Uma das preocupações é com a Igreja das Figuras, construída há cerca de 300 anos. Embora a construção já esteja em ruínas, ele teme que a situação fique ainda pior, devido à proximidade da igreja com a área das chamas.

Incêndios são comuns nessa época de seca na região. "Mas por que é comum? A gente sempre chama atenção para as pessoas não atearem fogo no quintal, evitar fogo em pastagem. Acho importante ter a conscientização da população nesse período de estiagem para evitar queimadas", reforça Oliveira Filho.