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Esther Morais
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:48
O pastor e influenciador digital baiano Wellington dos Santos Matos, de 31 anos, preso na terça-feira (17) suspeito de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, fez pregações no interior do Tocantis antes de ser detido. Ele é suspeito de envolvimento com a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). A prisão ocorreu em Sandolândia, no sul do Tocantins, durante a segunda fase da Operação Rainha do Sul, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA).
Com mais de 28 mil seguidores nas redes sociais, Wellington se apresenta como “filho do Rei” e publica conteúdos religiosos, incluindo vídeos de pregações em igrejas. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante da organização criminosa e suspeito de comercializar drogas e armas. O homem estava no Tocantins para realizar pregações religiosas.
Pastor baiano é preso suspeito de vender armas e drogas em operação contra facção Bonde do Maluco
A segunda fase da Operação Rainha do Sul terminou com 21 pessoas presas em seis unidades da Federação. Desse total, 18 foram detidas por cumprimento de mandados judiciais e outras três em flagrante. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.
Além das prisões, foram apreendidos veículos, joias, relógios de luxo, uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro em espécie. Também foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, determinadas restrições judiciais sobre 12 veículos e bloqueios financeiros que podem chegar a R$ 84 milhões.
As prisões por mandados judiciais ocorreram na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, no Tocantins, no Distrito Federal e em Santa Catarina. Entre os alvos estava um homem preso em Praia Grande, no litoral paulista, apontado como um dos principais distribuidores de cocaína para a Bahia. Ele foi localizado em um apartamento avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões e estava com um carro de luxo estimado em R$ 800 mil.
Durante o cumprimento de mandados em Major Gercino, em Santa Catarina, outro investigado reagiu à abordagem policial, foi baleado e morreu. Segundo a Polícia Civil, ele era apontado como um dos gerentes da organização criminosa e suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar, em abril, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador.
A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio de outras unidades da Polícia Civil da Bahia.