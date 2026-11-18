PREGADOR

Pastor baiano fez pregações em cidades de interior antes de ser preso em operação contra facção Bonde do Maluco

Wellington dos Santos Matos tem mais de 28 mil seguidores nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:48

Pastor baiano é preso suspeito de vender armas e drogas em operação contra facção Bonde do Maluco Crédito: Reprodução / Redes sociais

O pastor e influenciador digital baiano Wellington dos Santos Matos, de 31 anos, preso na terça-feira (17) suspeito de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, fez pregações no interior do Tocantis antes de ser detido. Ele é suspeito de envolvimento com a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). A prisão ocorreu em Sandolândia, no sul do Tocantins, durante a segunda fase da Operação Rainha do Sul, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA).

Com mais de 28 mil seguidores nas redes sociais, Wellington se apresenta como “filho do Rei” e publica conteúdos religiosos, incluindo vídeos de pregações em igrejas. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante da organização criminosa e suspeito de comercializar drogas e armas. O homem estava no Tocantins para realizar pregações religiosas.

Pastor baiano é preso suspeito de vender armas e drogas em operação contra facção Bonde do Maluco 1 de 7

A segunda fase da Operação Rainha do Sul terminou com 21 pessoas presas em seis unidades da Federação. Desse total, 18 foram detidas por cumprimento de mandados judiciais e outras três em flagrante. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, foram apreendidos veículos, joias, relógios de luxo, uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro em espécie. Também foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, determinadas restrições judiciais sobre 12 veículos e bloqueios financeiros que podem chegar a R$ 84 milhões.

As prisões por mandados judiciais ocorreram na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, no Tocantins, no Distrito Federal e em Santa Catarina. Entre os alvos estava um homem preso em Praia Grande, no litoral paulista, apontado como um dos principais distribuidores de cocaína para a Bahia. Ele foi localizado em um apartamento avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões e estava com um carro de luxo estimado em R$ 800 mil.

Durante o cumprimento de mandados em Major Gercino, em Santa Catarina, outro investigado reagiu à abordagem policial, foi baleado e morreu. Segundo a Polícia Civil, ele era apontado como um dos gerentes da organização criminosa e suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar, em abril, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador.