Pastor desaparecido desde sábado é encontrado em hospital em Salvador

O pastor Paulo César de Oliveira, de 62 anos, que desapareceu no último sábado (26), foi encontrado na tarde desta segunda-feira (28). Ele havia dito à família que sairia de casa, no bairro da Liberdade, para pregar, como fazia todo dia, mas, na verdade, saiu para buscar atendimento em um hospital por conta própria, de acordo com sua filha, Bruna Monique de Oliveira. Ele continua internado.

Paulo César de Oliveira saiu de casa sentindo febre. O idoso, que já tem uma perna amputada, sofre de diabetes. "Uma pessoa que trabalha dentro do hospital entrou em contato comigo depois de ver uma reportagem na TV e me disse que ele tinha se internado lá no plantão dela. Ela percebeu que o médico falou com ele que o pé dele estava com alguns dedos necrosados e indicou amputar novamente", explicou.