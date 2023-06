Paulista é presa com drogas dentro de ônibus de viagem na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de sábado (24), 1 Kg quilo de cocaína e mais um 1 Kg de crack, na BR-116, em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. Uma paulista de 28 anos foi presa.



Por volta das 18h10, os policiais abordaram um ônibus de viagem que fazia o itinerário de São Paulo até Natal, no Rio Grande do Norte.



Ao subirem no veículo, a equipe iniciou os procedimentos de checagem da documentação do motorista e dos ocupantes do ônibus.