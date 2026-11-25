CRIME

PCC, CV e mais: Bahia e outros seis estados integram lista de áreas com atuação de diversas facções

Estado é caracterizado pela presença de quatro ou mais organizações criminosas relevantes

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:48

PCC, CV e mais: Bahia e mais seis estados integram lista de áreas com atuação de diversas facções Crédito: Site Giro Ipiaú

A Bahia está entre os sete estados brasileiros que apresentam um cenário criminal multipolar, caracterizado pela presença de quatro ou mais organizações criminosas relevantes, como Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). A classificação faz parte do relatório Cenários do Crime Organizado no Brasil, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Além da Bahia, integram a lista Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento, os cenários multipolares representam a configuração de maior complexidade para a segurança pública.

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O relatório aponta que a dinâmica multipolar favorece a instabilidade, com mudanças frequentes de alianças e o surgimento de dissidências. O contexto de confrontos recorrentes também pode impulsionar a busca por maior controle territorial e acesso a armamentos de alto poder lesivo.

De acordo com o estudo, o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) estão presentes em cinco dos sete estados com cenário multipolar. As exceções são o Rio Grande do Sul, onde predominam facções locais, e o Rio de Janeiro, onde não há presença do PCC.

Na Bahia, o Bonde do Maluco (BDM) permanece como o maior grupo criminoso do estado, apesar de enfrentar fissuras internas. O Comando Vermelho vem ampliando sua influência desde 2020 e alcançou a segunda maior presença territorial no tráfico de drogas no varejo em Salvador.

O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP) também atuam no cenário baiano. Segundo o relatório, os dois grupos inicialmente se estabeleceram no estado como fornecedores e aliados do BDM, mas passaram a participar mais diretamente da disputa pelo mercado de drogas após a perda de coesão da facção baiana.

O levantamento ressalta que a dinâmica criminal da Bahia permanece fragmentada, com grupos locais e facções nacionais atuando em diferentes regiões. A tendência apontada é de concentração relativa em torno de organizações maiores, embora grupos locais devam continuar presentes no interior do estado.