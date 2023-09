Pecuarista sequestrado é libertado de cativeiro na Bahia; líder da quadrilha é preso em SP

Um pecuarista, sequestrado em Barreiras, foi resgatado do cativeiro, nesta sexta-feira (15), no município de Serra do Ramalho, no Oeste da Bahia. O homem permaneceu por dois dias sob poder dos sequestradores.



Durante a investigação, os agentes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) conseguiram identificar o líder da quadrilha e a mulher dele. Os dois foram mantidos sob vigilância com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, onde o suspeito coordenava as ações do grupo na Bahia.