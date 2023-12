Mais de 900 ciclistas pedalam por 12km para ver as decorações natalinas de Salvador

O passeio recebeu 900 entusiastas para conhecer as iluminações de Natal em um percurso de bicicleta. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O Largo do Farol da Barra se transformou em um mar de camisas vermelhas e gorros do Papai Noel durante a concentração da 4ª Edição do Pedal das Luzes. Em direção ao Pelourinho para conhecer a iluminação de Salvador nesta terça-feira (19), 900 entusiastas se juntaram para pedalar ao som de clássicos natalinos.



Com 12 anos de experiência pedalando e participante de um grupo de bicicletas chamado Pedal da Paz, Umberto Almeida, 51, veio do bairro da Federação para participar desta edição e já tinha realizado o circuito no ano anterior. “Eu participei de todas as edições, estou achando que seja melhor do que os outros anos. Trouxe o meu filho, que a gente já pedala alguns dias e estou levando-o para ir se adaptando, vai ser uma experiência ótima e compartilhada com ele”, contou.

O Pedal Democrático também marcou presença no Pedal das Luzes, com mais de 30 membros participando, eles saem quatro vezes na semana para pedalar e realizam distâncias longas, então para Fábio Castro, 52, o percurso até o Pelourinho parecia um aquecimento. “O nosso pedal é por toda a Salvador. Vamos daqui para o aeroporto e uma vez chegamos a ir até o Farol de Arembepe, mas em ritmo moderado e aceitamos iniciantes. A nossa expectativa sempre é diversão, interagir com as pessoas e se divertir no processo. Esse ano, como está sendo agora na Praça da Sé, eu realmente estou esperando que seja mais bonito do que lá que foi no Campo Grande”, disse Fábio, que já pedala há seis anos e veio de Cidade Nova para participar do circuito.

Todos os presentes na Barra paravam para observar o movimento da pedalada que seguiu pela Avenida Centenário, Vasco da Gama, Dique do Tororó, Vale dos Barris, Avenida Sete de Setembro, Rua Chile e Praça da Sé, com chegada na Praça Castro Alves, finalizando com a visita até a decoração natalina do Pelourinho. Ao passar pelo Dique do Tororó, as luzes das bicicletas se misturaram com a decoração e o ritmo médio de 10 km/h se manteve até chegar nos arcos iluminados do Centro Histórico.

Com o objetivo de fomentar o uso das bikes pelas ruas da cidade, o Movimento Vai de Bike acontece há dez anos, enquanto o Pedal das Luzes teve apenas quatro edições, em 2019, 2021, 2022 e 2023. Desta vez, junto a inscrição foi solicitado 1kg de alimento não perecível para ser doado a Organização de Auxílio Fraterno (OAF).

O grupo se concentrou no Largo do Farol da Barra. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Para o novato Jason Santos, 47, que veio do Candeal até a Barra para participar, o passeio foi um incentivo para voltar a pedalar. Devido a uma rotina intensa com seu trabalho, ele precisou abrir mão do tempo dedicado a bicicleta, mas aproveitou a oportunidade de fazer o percurso com um grupo de ciclistas. “Essa primeira edição que eu estou participando, mas teve várias edições que eu só não vim por causa do trabalho. Acho perfeito isso aqui, poderia ter mais vezes também. A bicicleta é um lazer, geralmente quando eu penso em pedalar, eu gosto de fazer longos ou grandes percursos, então foi algo bem tranquilo”, relatou.

A chegada no Pelourinho foi regada de comemorações e abraços entre os ciclistas. O casal Evandro e Irene Zimmer vieram de São Cristovão e trouxeram o próprio som na bicicleta adaptada de Evandro, enquanto Irene corria ao seu lado tentando acompanhar o ritmo durante a nova experiência em participar do Pedal sem uma bicicleta. “Cada vez é melhor, nessa trouxemos o som e a luz na minha bicicleta para animar e motivar o pessoal ao redor”, contou Evandro após completar seu terceiro Pedal das Luzes.

Evandro Zimmer, 36, trouxe suas próprias luzes e som para animar os companheiros. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

“Passamos de uma malha cicloviaria de apenas 13km para mais de 300k, e não só isso adaptamos os motoristas de carro e de ônibus a divisão das pistas com os ciclistas, tornando cada vez mais natural a sua presença nas nossas principais vias. Entre as iniciativas do MSVB está essa de ocupar as ruas, de tornar cultural a presença da bikes nas ruas e esse é um dos motivos do nosso Pedal de hoje. Além disso, a ideia do Pedal das Luzes veio do enriquecimento da nossa cidade com as decorações natalinas nos últimos anos”, contou o Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e idealizador do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), Isaac Edington

O passeio foi promovido pela Prefeitura de Salvador, através do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) e da Empresa Salvador Turismo (Saltur), além de ter o apoio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o percurso.