Pelo menos 116 armas foram apreendidas na Bahia em 2023

Só em 2023, 116 armas foram apreendidas na Bahia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O dado, obtido pela reportagem nesta terça-feira (5), revela que pistolas (46) e revólveres (39) foram os principais tipos de armas apreendidos no estado, seguindo o histórico de anos anteriores. O número, apesar de não ser representativo do ano inteiro, também apresenta a manutenção da tendência de queda na quantidade total de apreensões de armas.



Em 2020, a PRF na Bahia bateu o recorde no número de armas de fogo apreendidas em rodovias federais de todo o Brasil. Em novembro daquele ano, policiais rodoviários federais abordaram, na BR-116, em Vitória da Conquista, um ônibus que fazia a linha São Paulo-SP para Serrinha-BA. No veículo, foram encontradas 23 pistolas calibre 9mm com numeração raspada, 70 carregadores de pistola, dois fuzis calibre 556 (com indícios de adulteração na numeração), seis carregadores de fuzil e uma munição calibre 9mm. Todo esse arsenal estava dentro de uma mochila e uma bolsa que estavam em posse de dois homens.