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Pelo menos 20 crianças passam mal em escola municipal de cidade na Bahia

Caso ocorreu na região do Saco Roque das Macacos, zona rural de Varzedo, no Recôncavo baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16:23

Crianças foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus
Crianças foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus Crédito: Divulgação

Pelo menos 20 crianças passaram mal no Colégio Amélia Henrique de Reis, localizado na comunidade de Vila Nova, na região do Saco Roque das Macacos, zona rural de Varzedo, no Recôncavo da Bahia, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Prefeitura de Varzedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, as crianças receberam atendimento e foram encaminhadas, conforme a necessidade, ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A gestão municipal informou que, até o momento, não há confirmação sobre a causa dos episódios de mal-estar. "Neste momento, aguardamos os resultados dos laudos laboratoriais, que serão fundamentais para identificar as possíveis causas da ocorrência e permitir uma apuração técnica e responsável dos fatos", diz trecho da nota da prefeitura.

A assistência contou com a atuação de dois médicos do município, equipes de duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo uma de Varzedo e outra de Santo Antônio de Jesus, além de profissionais das áreas de saúde e educação envolvidos na ocorrência.

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Também estiveram presentes equipes da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica Municipal, que adotaram as providências técnicas necessárias para investigar o caso. A Vigilância Sanitária realizou a coleta e o encaminhamento de amostras para análise junto ao Núcleo Regional de Saúde Leste.

Tags:

Santo Antônio de Jesus Varzedo

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