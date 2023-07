Pelourinho recebe mutirão de vacinação neste sábado (1°)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa, neste sábado (1º), às 14h, do mutirão de vacinação em frente à Faculdade de Medicina da Bahia, no Pelourinho.



No espaço montado no Largo Terreiro de Jesus, serão ofertados imunizantes contra meningite, gripe e a vacina bivalente contra a covid-19, das 9h às 17h.



A ação faz parte de uma estratégia de incentivo à vacinação. Em Salvador, até agora, cerca de 400 mil doses da vacina bivalente foram distribuídas, entre as mais de um milhão de pessoas aptas a tomá-la. Desde o dia 25 de abril, a Prefeitura ampliou a campanha vacinal da bivalente, que inicialmente teve como público-alvo pessoas imunossuprimidas, para abranger também a população com mais de 18 anos. Ainda assim, a procura continua baixa na cidade.