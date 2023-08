'Pensei que ia pegar fogo em tudo', diz moradora sobre queima de ônibus em Jardim Santo Inácio

"Não era nem 6h e eu senti o cheiro de queimado. Na hora que coloquei a cara na janela, vi aquela labareda. Pensei que ia pegar fogo em tudo", conta uma moradora que acordou com um ônibus em chamas na frente de casa nesta sexta-feira (11), na Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, em Jardim Santo Inácio.

O fogo vinha de um ônibus que saiu da Estação Pirajá e foi assaltado e incendiado por dois homens que se passaram por passageiros. "Eles tavam com roupa boa, entraram e sentaram entre o povo. Na hora que chegou perto daqui, anunciaram que era um assalto, roubaram as pessoas e mandaram todos descerem. Assim disse uma passageira que estava aqui", fala um morador, sem se identificar.

A moradora que acordou de frente para as chamas viu a possibilidade de um acidente mais sério. "O fogo estava nos fios, e se dá um problema e explode tudo para cá? Eles, em uma ação só, queimam o ônibus e matam a gente. Foi um susto enorme para todos aqui que moram perto do ponto de ônibus", fala.

Esse é o segundo ônibus incendiado na semana, o primeiro foi em São Marcos, na quarta-feira (9). Por lá, as chamas atingiram os fios de energia e internet, interrompendo os serviços por ao menos seis horas. Dessa vez, no entanto, as residências e comércio da região não registraram ausência de luz.