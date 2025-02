RELATO

'Perdi a minha família', diz baiano que venceu alcoolismo há quatro anos

Valtércio Almeida Sousa, 67, conta como reatou casamento e criou projeto social para crianças

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 06:00

Depois de superar o vício, baiano criou projeto social Crédito: Divulgação

O primeiro gole de bebida alcóolica de Valtércio Almeida Sousa foi aos 14 anos. De lá até os 63, a vida do baiano foi marcada por uma doença que hoje prefere esquecer: o alcoolismo. Por causa do uso excessivo de álcool, Valtércio perdeu trabalhos, patrimônios e a própria família. “Eu construí alguma coisa na vida, mas terminei perdendo tudo. E, por fim, perdi a família, que era o que mais queria, mais desejava na minha vida”, relata. Aos 67 anos, ele conta como reatou o casamento e criou um projeto social para crianças após vencer o vício. >

Leia o relato: >

“Eu comecei com o álcool aos 14 anos porque eu venho de uma família em que meu pai era alcoolista e eu e meus irmãos crescemos vendo esse processo, de ver meu pai chegar todos os dias em casas alcoolizado. Não brigava com nossa mãe, graças a Deus, já foi uma vitória, mas tinha outros problemas. Adolescente, comecei a experimentar o álcool, e esse experimentar virou uma vida toda. >

Casei aos 19 anos. Tentei mudar um pouco. Consegui diminuir o consumo, mas as consequências da vida, dificuldades, problemas e, devido ao próprio álcool, problemas com o casamento, eu me joguei totalmente no álcool. Construí muito, fui jogador de futebol profissional. Eu construí alguma coisa na vida, mas terminei perdendo tudo. E, por fim, perdi a família, que era o que mais queria, mais desejava na minha vida. >

Fiquei separado da minha esposa por quatro anos (a primeira vez), voltamos e, depois de dois anos juntos, separamos outra vez. Pela terceira vez que nos separamos, ficamos 19 anos e sete meses separados. Divorciamos. E, em 2027, reatamos, depois de eu ter tido outra família e ela ter tido outro relacionamento. Casamos outra vez e voltou aquele problema porque eu encontrei uma outra pessoa e eu também era diferente. Duas pessoas diferentes. Veio tudo à toda, outra vez. Mas graças a Deus, o CATA (Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas das Obras Sociais Irmã Dulce) me deu a possibilidade de me reerguer, realizar a minha vida e dimensionar o que fiz com a minha vida. >

Apesar do CATA ser um centro de acolhimento e tratamento de alcoolistas, há profissionais maravilhosas. Costumo dizer que o CATA é uma família, que adota essas pessoas que vêm de fora, cada uma com seu tipo de problema. No meu caso, o meu maior problema era dependência emocional. A dependência emocional me fazia usar o álcool da maneira que eu usava. A partir do momento que descobri isso, eu entendi por que eu bebia tanto. Eu só usava cachaça, não era de tomar cerveja. Foram mais de 50 anos nessa vida. Eu tinha medo de perder. Medo de perder o que nunca tive na vida, na verdade. Era medo de perder a minha esposa, e não sabia, quando estávamos juntos, como manter ela ao meu lado. Esse medo me levava ao alcoolismo. >

A partir do momento que meu problema era emocional, eu me esqueci do álcool. Eu acabei com o álcool. Estou no CATA há quatro anos. Há quatro anos que não faço o uso de álcool, torcendo e pedindo a Deus que o CATA continue, para que outras pessoas possam se descobrir ou se redescobrir e possam começar a viver. Então, eu tenho quatro anos hoje porque os 63 anos ficaram para atrás. Como eu tenho 67 anos, tem quatro anos que eu nasci, nasci no CATA. >

Hoje, a vida é totalmente diferente. Hoje, eu ando com as minhas próprias pernas. Posso compreender a minha esposa muito melhor, a vejo de outra maneira, não com aquela doença. Estou há dois anos com uma escolinha de futebol na Caixa d'Água. Tenho duzentas e poucas crianças no projeto. Eu e mais três colegas criamos esse projeto para tirar crianças da rua.">