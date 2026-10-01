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Perini inaugura novo espaço em Lauro de Freitas; veja detalhes

Adega e Empório foram instalados no Gbarbosa

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:30

Perini em loja do GBarbosa de Lauro de Freitas Crédito: Divulgação/Cencosud

A Cencosud reinaugurou, nesta quarta-feira (30), a loja GBarbosa de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A unidade agora reúne a Adega e o Empório Perini em um único ambiente, integrando as duas marcas tradicionais do grupo, com mais de 300 produtos de fabricação própria e um portfólio renovado de vinhos.

No Empório Perini, há uma variedade de pães, saladas, pizzas com fermentação natural, sanduíches, sopas, bolos, doces, incluindo opções diet, e salgados. Entre os itens carro-chefe da marca estão a coxinha especial, o pão delícia, o palmier e as famosas tortas Perini.

Já a Adega Perini conta com mais de 1,2 mil rótulos de vinhos e espumantes de diversos países, com destaque para opções chilenas, portuguesas e argentinas. O espaço ainda conta com a presença de um consultor para orientar os clientes na escolha dos rótulos.

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O modelo “store in store” já está implantado em outras unidades da rede, como Costa Azul, Shopping Bela Vista, Guarajuba e Ilhéus. Para Marcos Femia, diretor-geral do GBarbosa, a reinauguração da loja de Lauro de Freitas marca a expansão da rede também na Região Metropolitana de Salvador.