Perseguição e morte: homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:20
A polícia investiga as circunstâncias do assassinato de Silvio Tomaz da Silva, de 53 anos, baleado após perseguição no bairro Nova Esperança, na cidade de Feira de Santana. A vítima estava em uma caminhonete, quando foi alcançada por uma dupla de motoqueiros e executada.
Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto
O crime aconteceu na noite desta terça-feira (8), na Rua Faxinal Guedes, por volta das 20h. Testemunhas relataram que a Ford F-250 conduzida por Silvio era perseguida desde a Avenida Eduardo Fróes Mota, e que era possível ouvir os disparos.
Após Silvio ser atingido, o veículo bateu no portão de uma casa. De acordo com a polícia, o corpo apresentava pelo menos quatro perfurações de tiros.
A caminhonete está em nome de uma mulher e a placa é de Simões Filho. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Até o momento, não há pistas dos autores e do motivo do crime.