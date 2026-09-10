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Perseguição e morte: homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto

Após os disparos, o veículo desgovernado atingiu uma casa

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:20

Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto
Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto Crédito: site AcordaCidade

A polícia investiga as circunstâncias do assassinato de Silvio Tomaz da Silva, de 53 anos, baleado após perseguição no bairro Nova Esperança, na cidade de Feira de Santana. A vítima estava em uma caminhonete, quando foi alcançada por uma dupla de motoqueiros e executada.  

Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto

Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto por site AcordaCidade
Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto por site AcordaCidade
Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto por site AcordaCidade
Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto por site AcordaCidade
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Homem é baleado em caminhonete; atiradores estavam em uma moto por site AcordaCidade

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (8), na Rua Faxinal Guedes, por volta das 20h. Testemunhas relataram que a Ford F-250 conduzida por Silvio era perseguida desde a Avenida Eduardo Fróes Mota, e que era possível ouvir os disparos.  

Após Silvio ser atingido, o veículo bateu no portão de uma casa. De acordo com a polícia, o corpo apresentava pelo menos quatro perfurações de tiros.  

A caminhonete está em nome de uma mulher e a placa é de Simões Filho. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Até o momento, não há pistas dos autores e do motivo do crime.  

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