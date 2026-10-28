DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Perseguido por segurança: estudante negro recebe R$ 13,7 mil de faculdade

Aluno foi abordado repetidas vezes, mesmo após comprovar vínculo com a instituição; Justiça reconheceu racismo estrutural e institucional

Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:04

Estudante vítima de racismo é indenizado por faculdade após atuação da Defensoria Pública em Salvador Crédito: Defensoria Pública

O racismo provoca inúmeras consequências para as vítimas, desde danos à autoestima até prejuízos ao bem-estar físico e emocional. Mas a discriminação também pode trazer consequências para quem a pratica e para as instituições responsáveis. Em Salvador, um estudante negro de Psicologia recebeu R$ 13.737,49 em indenização após ser vítima de discriminação racial dentro de uma instituição privada de ensino superior. O caso aconteceu em junho de 2016, quando o aluno foi seguido e abordado por um supervisor de segurança, mesmo depois de se identificar na portaria do campus.

Estudante vítima de racismo é indenizado por faculdade 1 de 63

De acordo com a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), o funcionário exigiu repetidas vezes que ele comprovasse ser estudante da faculdade. A abordagem continuou mesmo após um colega confirmar sua matrícula e chegou a interromper uma aula, quando o segurança solicitou à professora a caderneta de frequência. Testemunhas confirmaram que nenhum outro aluno foi submetido ao mesmo tratamento.