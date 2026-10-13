PRATICIDADE

Perto de casa: unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador

Serviços estão à disposição até sexta-feira (16)

Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:30

unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador Crédito: Embasa

Nesta semana o atendimento móvel da Embasa está nos bairros de São Rafael e Calçada, em Salvador, das 9h às 16h, para receber os moradores até sexta-feira (16). Os interessados encontrarão os mais diversos serviços, como segunda via da conta, cadastramento da tarifa social, renegociação de débito e muito mais.

Unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador 1 de 17

Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com o imóvel, como conta de água ou de energia elétrica.

Confira onde as unidades estão estacionadas nesta semana:

São Rafael | Praça Lísio Xavier Leal, em frente ao mercado Opção.

Calçada | Avenida Jequitaia, nº 411, estacionamento do mercado Mercantil Rodrigues

Data| 13 a 16 de outubro