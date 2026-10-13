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Perto de casa: unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador

Serviços estão à disposição até sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:30

unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador
unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador Crédito: Embasa

Nesta semana o atendimento móvel da Embasa está nos bairros de São Rafael e Calçada, em Salvador, das 9h às 16h, para receber os moradores até sexta-feira (16). Os interessados encontrarão os mais diversos serviços, como segunda via da conta, cadastramento da tarifa social, renegociação de débito e muito mais.

Unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador

unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador por Embasa
unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador por Embasa
Empresas por Reprodução
Empresas por Reprodução
Moradores da Boca do Rio recebem atendimento itinerante da Embasa até sexta-feira (14) por Divulgação/Embasa
Paralisação de trabalhadores terceirizados da Embasa por Reprodução
Embasa lidera o ranking de fornecedores com mais 2.160 queixas registradas no Procon, por Reprodução
Embasa por Alberto Freitas/Divulgação
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Equipes da Embasa estão trabalhando para resolver problema no Lucaia por Divulgação/Embasa
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Conserto está em andamento por Divulgação
Equipes da Embasa já estão trabalhando no local por Mauro Akin Nassor/CORREIO
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unidade móvel da Embasa atende moradores de dois bairros de Salvador por Embasa

Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com o imóvel, como conta de água ou de energia elétrica.

Confira onde as unidades estão estacionadas nesta semana:

São Rafael | Praça Lísio Xavier Leal, em frente ao mercado Opção.

Calçada | Avenida Jequitaia, nº 411, estacionamento do mercado Mercantil Rodrigues

Data| 13 a 16 de outubro

Horário| 9h às 16h

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